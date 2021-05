Calciomercato Atalanta – Duello con il Napoli per un giocatore del Villareal

Si accende il calciomercato dell'Atalanta: se parte Robin Gosens occhi puntati su Alfonso Pedraza del Villareal

Dopo l'ennesima stagione eccezionale, con l'obiettivo Champions League raggiunto, l'Atalanta comincia a sondare diversi nomi che potrebbero diventare rinforzi importanti in vista della prossima stagione. La dirigenza bergamasca non stravolgerà la rosa, ma andrà a fare degli acquisti mirati nei reparti in cui c'è più bisogno. Come affermato dal presidente Antonio Percassi, sicuramente verrà acquistato un difensore. Da monitorare poi la situazione Ilicic che sembra molto vicino all'addio (Milan interessato). Un altro giocatore che non è sicuro di rimanere è Robin Gosens. La sua importanza per il club non è messa in discussione, ma in caso di offerte vicino ai 35 milioni di euro, l'Atalanta potrebbe venderlo per fare cassa. La società nerazzurra sta già pensando al sostituto.