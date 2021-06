Calciomercato Atalanta – Duello con una big di Serie A per Morten Thorsby

Le news relative al calciomercato dell'Atalanta. Per il centrocampo piace Thorsby della Sampdoria, ma c'è da battere la concorrenza

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League, l'Atalantacerca rinforzi importanti in vista della prossima stagione. In questa sessione di calciomercato, la società bergamasca andrà a migliorare quei reparti in cui la squadra soffre maggiormente, così che Gasperini possa avere un numero maggiore di soluzioni. Sicuramente, oltre alla difesa, anche il centrocampo subirà qualche piccolo ritocco. Pasalic non offre garanzie dal punto di vista fisico, mentre altri giocatori come Malinovskyi, Miranchuk e Pessina vengono utilizzati maggiormente sulla trequarti. De Roon e Freuler sono i titolari inamovibili, ma come è giusto che sia anche loro hanno bisogno di riposare. Tra i diversi nomi accostati alla Dea, quello di Morten Thorsby sembra essere il più accessibile.