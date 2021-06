Calciomercato Fiorentina – Dragowski vicino al Borussia Dortmund

Novità importanti sul calciomercato della Fiorentina. Dragowski molto vicino al Borussia Dortmund: accordo ad un passo

Redazione

Venerdì sarà il giorno di Gattuso. Il neo tecnico viola raggiungerà Firenze in mattinata ed entrerà subito in contatto con la dirigenza per programmare la prossima stagione. L'argomento principale sarà certamente il calciomercato con l'allenatore calabrese che ha avanzato diverse richieste. Oltre ai vari acquisti, si parlerà anche delle cessioni. Molti giocatori non rientrano più nei piani della società e sono già con le valigie in mano. Altri invece, partiranno solo in caso di un'offerta adeguata. E’ il caso di Bartlomiej Dragowski.

Situazione Dragowski

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l'attuale portiere titolare della Fiorentina è molto vicino al Borussia Dortmund che ha avanzato una proposta di 10 milioni di euro. La società gigliata ne chiede 12, ci sono quindi i margini per un veloce accordo. Inoltre, Gattuso non si opporrebbe al trasferimento visto che preferisce un portiere abile con i piedi per far ripartire il gioco dal basso. Il polacco in scadenza di contratto nel 2023, nonostante una buona stagione disputata in viola è ad un passo dall'addio. Per la sua carriera, la cessione in Germania sarebbe sicuramente un salto di qualità importante e avrebbe l'opportunità di giocare per la prima volta in carriera in Champions League.

Sostituti

Per sostituire Dragowski, la Fiorentina guarda in Serie A. In pole position, al momento, sembra esserci David Ospina, molto stimato da Gattuso. Il colombiano ha un costo di soli 5 milioni di euro, quindi una soluzione molto economica. Anche il Napoli sarebbe propenso ad accettare un'eventuale offerta della viola così da puntare poi su Alex Meret. Un altro profilo che piace a Commisso e Pradè è quello di Marco Silvestri. Il classe '91 è in scadenza di contratto con l'Hellas Verona nel 2022, ma ha già comunicato di voler andare vie in questa sessione di calciomercato. Più defilato Alessio Cragno, visto l'alto costo del suo cartellino (circa 25 milioni).