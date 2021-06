News Fiorentina – Gattuso venerdì a Firenze con il suo staff

Gennaro Gattuso è già concentrato sulla Fiorentina. Venerdi sarà a Firenze e visiterà la città con il suo staff tecnico

GATTUSO A FIRENZE - L'incarico del tecnico calabrese inizierà dal primo luglio ma la formalità non è di casa Gattuso. Subito al lavoro. Il neo tecnico della Fiorentina già nella giornata di venerdì sarà a Firenze per ambientarsi in città. In programma la visita con il suo staff del centro sportivo Davide Astori e il cantiere del Viola Park. Ma non solo. Si farà il punto della situazione con il direttore sportivo Daniele Pradé e il direttore generale Joe Barone. Tema dell'incontro la squadra viola con eventuali acquisti, cessioni e rinnovi dei contratti. Inizia a plasmarsi la Fiorentina di Gattuso.