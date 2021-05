Calciomercato Fiorentina – Arrivano i primi due rinforzi per Gattuso?

Il calciomercato della Fiorentina comincia ed entrare nel vivo. Un difensore ed un attaccante potrebbere presto sbarcare a Firenze

Redazione

La Fiorentina dopo l'ufficialità di Gennaro Gattuso, è al lavoro per costruire una squadra che possa far sognare i tifosi. L'obiettivo primario è quello di trattenere i big, come Castrovilli e Vlahovic, ma qualche cessione andrà inevitabilmente fatta. Il primo giocatore che forse sarà sacrificato è Dragowski, il quale ha già diverse richieste in Germania ed Inghilterra. Da monitorare poi la situazione che riguarda la difesa, con Milenkovic e Pezzella che in caso di buona offerta potrebbero salutare. Per quanto concerne il mercato in entrata, sono molto calde le piste che portano a Elseid Hyasj e Junior Messias del Crotone.

Hysaj

Il primo rinforzo per Gennaro Gattuso potrebbe essere Elseid Hysaj. L'albanese è in scadenza di contratto con il Napoli, ma ha già comunicato alla società partenopea di non voler rinnovare. A parametro zero, sarebbe un rinforzo importante per la Fiorentina, visto la sua esperienza nel campionato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, non c’è solo la Viola sul giocatore. Anche Lazio e BetisSiviglia sono interessati al difensore classe '94 e sarebbero pronti ad aprire i colloqui con il suo entourage. La carta vincente del club toscano per convincere Hysaj potrebbe essere proprio Gattuso che garantirebbe all'albanese la titolarità sulla fascia sinistra.

Messias

Un altro profilo che piace e non poco alla Fiorentina è quello di Junior Messias, in uscita dal Crotone dopo la retrocessione. Il brasiliano ha un valore di circa 3,5 milioni di euro e gradirebbe molto andare a giocare a Firenze. La società gigliata è rimasta colpita dalla duttilità del classe '91: può giocare seconda punta, trequartista, mezz'ala ed anche esterno di centrocampo. Come riporta Gianlucadimarzio.it nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'affondo decisivo. Tuttavia, sul giocatore c'è forte l'interesse del nuovo Torino di Juric. Anche in questo caso, quindi, si preannuncia un duello all'ultimo sangue, anzi all'ultima offerta.