Calciomercato Fiorentina – Il sostituto di Dragowski gioca in Serie A

Tutte le news sul mercato della Fiorentina. Se parte Dragowski, occhi puntati su due portieri di Serie A: ecco di chi si tratta

Con l'arrivo di Gattusoè tornato l'entusiasmo tra i tifosi viola. Tuttavia, la società è costretta a fare un grande calciomercato per dare al neo allenatore una squadra in grado di lottare per l'Europa. Un ruolo in cui la dirigenza, molto probabilmente, dovrà intervenire sarà quello del portiere. Il valore di Dragowski non è in discussione, ma la Viola potrebbe decidere di cederlo per puntare su un profilo più funzionale alle idee di gioco di Gattuso. Il polacco ha un costo di circa 15 milioni di euro e già diversi club hanno chiesto informazioni su di lui. Secondo QS-La Nazione, in caso di partenza del portiere classe '97, i due nomi in pole per sostituirlo sono quelli di Alessio Cragno e David Ospina. Entrambi sono molto abili con i piedi, caratteristica che Ringhio apprezza visto che ama giocare con la costruzione dal basso.