Calciomercato Fiorentina – Piace Yoshida, Milenkovic può restare

Novità riguardanti il calciomercato della Fiorentina. Gattuso vuole puntare su Milenkovic e chiede Yoshida come rinforzo ulteriore

La Fiorentina vuole mettersi alle spalle le brutte stagioni degli ultimi anni. Gennaro Gattuso è l'uomo scelto da Commisso per far tornare l'entusiasmo tra i tifosi. Il primo vero cambiamento riguarderà il modulo. Dal 3-5-2 di Iachini e Prandelli si passerà al 4-3-3 che all'occorrenza può diventare un 4-2-3-1. Una situazione delicata è quella legata ai rinnovi. Se per Vlahovic e Ribery sembra filtrare ottimismo, per quanto riguarda Milenkovic ci potrebbe essere qualche problema.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il serbo che è in scadenza di contratto nel 2022, non ha intenzione di rinnovare. Il suo futuro, infatti sembra già scritto da diversi mesi: salutare Firenze in questa sessione di calciomercato per non andare via a parametro zero l'anno prossimo. Il classe '97, il cui costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ha qualche richiesta dall'Italia, Spagna, ma soprattutto dall'Inghilterra. Milenkovic sarebbe affascinato dal giocare in Premier League e non si opporrebbe minimamente al trasferimento. Tuttavia, il club viola proverà a giocare la carta Gattuso per convincere il difensore a rimanere ed a firmare il prolungamento. Il tecnico calabrese è perfetto nei colloqui personali e chissà che non riesca a trovare la chiave giusta per cambiare la storia.