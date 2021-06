Mercato Atalanta – Un centrocampista potrebbe dire addio

Un centrocampista dell'Atalanta, arrivato lo scorso gennaio, potrebbe già salutare i nerazzurri: ecco di chi si tratta

L'Atalanta, ancora una volta, si è confermata una solida realtà del nostro campionato. Ogni anno, la squadra di Gianpiero Gasperini migliora sempre di più e raggiunge grandi traguardi. In vista della prossima stagione, la società vorrebbe alzare l'asticella e provare a lottare per lo scudetto. Non sembra una missione impossibile, ma servirà un aiuto dal calciomercato. La Dea non ha bisogno di campioni, piuttosto di giocatori che possano far rifiatare i titolari. Sicuramente, arriverà qualche innesto per il centrocampo. Infatti, Marten De Roon e Remo Freuler non possono giocare tutte le partite. Anche loro hanno bisogno di riposare. Al momento, le alternative sono poche, visto che mister Gasperini ha intenzione di utilizzare Pessina, Malinovskyi e Miranchuk sulla trequarti e non sulla mediana. Ci sarebbe Viktor Kovalenko, ma rischia di essere ceduto.