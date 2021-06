Calciomercato Atalanta – In arrivo il primo colpo per la difesa

L'Atalanta accelera per Takehiro Tomiyasu. Come riporta Sky Sport, a breve potrebbe arrivare la fumata bianca

Si accende il calciomercato dell' Atalanta . La società bergamasca vuole regalare a Giampiero Gasperini nuovi innesti, in vista della prossima stagione. Percassi vorrebbe alzare l'asticella e costruire una squadra che possa lottare per lo scudetto. Per questo motivo verranno rifiutate tutte le offerte per i big. Nella lista dei cedibili ci sono solamente Gollini e Josip Ilicic . Oltre a trovare un sostituto che possa far rifiatare Marten De Roon Remo e Freuler , l' obiettivo primario è quello di migliorare la difesa. Crsitian Romero e Toloi sono i due insostituibili, mentre uno tra Berat Djimsiti e Josè Palomino rischia di andare via. I nerazzurri sembrano aver trovato l'accordo per un importante rinforzo. Vediamo di chi si tratta.

Il giapponese è molto vicino all'Atalanta. Il classe '98 è un giocatore molto duttile visto che può giocare sia difensore centrale che terzino. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la trattativa è praticamente chiusa. L'ultima offerta della Dea è di quindici milioni di euro più tre bonus, ma sarebbe pronta a spingersi fino ai venti richiesti dal Bologna. Tomiyasu rappresenterebbe un rinforzo importante e di alto livello pronto a giocarsi il posto con i vari Toloi, Romero, Palomino e Djimisiti. Il nipponico potrebbe non essere l'unico rinforzo per la difesa. Come riporta il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno messo nel mirino anche Sven Botman del Lille. L'olandese è seguito anche da diversi club di Premier League, ma la società orobica è in vantaggio. E’ un obiettivo serio e le parti sono al lavoro per chiudere l'affare. Il classe 2000 è reduce da una stagione giocata ad altissimo livello e soprattutto da un campionato vinto da protagonista. Per questo motivo, il club francese vuole cifre importanti per cederlo. Nel frattempo, è in chiusura un'operazione di mercato con il Parma.