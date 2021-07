Calciomercato Fiorentina – Che colpo! Il difensore non vede l’ora

Il mercato in quel di Firenze sta entrando nel vivo, il D.S. Pradè è pronto a far partire i fuochi d'artificio. La lista degli obiettivi continua ad assottigliarsi e ora conoscono tutti i primi e i favoriti a vestire la maglia gigliata. Nelle ultime ore per via delle complicazioni ai rinnovi di Nikola Milenkovic e German Pezzella, la dirigenza ha già avviato i contatti per determinati profili che sembrano proprio a fare al caso della squadra guidata da Vincenzo Italiano. Il più importante sembra essere un difensore italiano con già alle spalle più di una stagione da titolarissimo nel suo club. Andiamo a scoprire di chi si tratta <<<