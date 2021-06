News Fiorentina – Corvino: ”Vlahovic titolare ovunque. Chiesa…”

L'ex dirigente della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha raccontato il suo passato in viola ai microfoni di TuttoSport

''Non mi sta stupendo nessuno dei due perchè li considero due conferme. Per Milenkovic, a gennaio dell’ultima mia stagione alla Fiorentina, i Della Valle, e lo dico senza paura di poter essere smentito, rifiutarono 40 milioni di euro più bonus dal Manchester United. Per Vlahovic, invece, spaventai il mio club quando nel 2017, per un ragazzo del 2000 extracomunitario e non ancora tesserabile, pagai anticipatamente 1,5 milioni al Partizan per chiudere subito la trattativa e strapparlo alla futura concorrenza. Per trovare l’accordo con il giocatore, e farlo firmare, dovetti aggiungere il primo dei cinque anni di contratto a quello successivo, quando arrivò fisicamente a Firenze. Quando Dusan non giocava ancora con continuità nella Fiorentina, mi chiamò un cronista per domandarmi cosa ne pensassi. Risposi che Vlahovic è un titolare. La qualità non ha età. Adesso potrebbe fare il centravanti sia nella Vecchia Signora, sia nel Liverpool o nel Tottenham''.