Mercato Fiorentina – Domani può essere il giorno di Italiano

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore. Domani può essere il giorno decisivo per la firma di Italiano: i dettagli

Redazione

La Fiorentina, dopo l'incredibile ed inaspettata separazione anticipata con Gennaro Gattuso, deve trovare un nuovo allenatore. Il tecnico calabrese era entrato subito nel cuore dei tifosi viola per via del suo carattere e della sua grinta, non sarà quindi facile per la dirigenza far tornare l'entusiasmo tra la gente. Tra i profili sondati, piace molto Vincenzo Italiano dello Spezia.

Italiano in pole

Il tecnico, protagonista di una splendida salvezza lo scorso anno, è il preferito della società toscana. Il nodo clausola sta creando diversi malumori in casa Spezia. Commisso vorrebbe mantenere comunque dei rapporti cordiali con la neo proprietà americana dei liguri, e per questo sarebbe pronto a pagare subito la clausola ai bianconeri con la possibilità di offrire anche delle contropartite tecniche, come per esempio Riccardo Saponara. Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe proposto all'allenatore siciliano un contratto biennale con opzione sul terzo anno. Il quotidiano aggiunge che domani potrebbe essere una giornata importante se non decisiva per capire se i Viola ed Italiano firmeranno il contratto. Le altre piste portano a Rudi Garcia o Paulo Fonseca. Claudio Ranieri e Walter Mazzarri non sono stati mai cercati, mentre Fabio Liverani dopo un sondaggio iniziale, non è stato più contattato. Ma vediamo gli aggiornamenti sul mercato in entrata.

Mercato in entrata

Dopo aver messo a segno il colpo Gonzalez, il club gigliato è alla ricerca di nuovi innesti per migliorare la rosa. Come esterno destro i preferiti rimangono Goncalo Guedes del Valencia e Cengiz Under della Roma, mentre a centrocampo si allontana sempre di più Sergio Oliviera. Inoltre, Sky Sport riporta un interessamento per Davide Zappacosta. Tuttavia, la trattativa non è per niente semplice visto che il terzino piace molto a diverse squadre, tra cui Atalanta e Marsiglia. Per questo motivo, i viola pensano anche a Junior Firpo del Barcellona.