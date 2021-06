Calciomercato Fiorentina – Vlahovic resta. Giorni decisivi per Ribery

I dirigenti viola sono convinti di riuscire a trovare un'intesa: pronti a tenere Vlahovic come punta di diamante, Ribery ancora in forse

Firenze. Dusan Vlahovic non lascerà la Fiorentina nel corso di questa estate. Il club viola non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore. Il serbo è atteso regolarmente per il raduno del prossimo 9 luglio mentre la trattativa per il rinnovo va avanti senza grandi passi avanti. I dirigenti viola sono convinti di riuscire a trovare un'intesa nel prossimo futuro e dunque sono pronti a tenere il giocatore come punta di diamante, anche col contratto in scadenza nel 2023.

IL DESTINO DI RIBERY - Entro questa settimana Frank Ribery e la Fiorentina decideranno definitivamente se proseguire insieme ancora un altro anno o dirsi addio. Anche perché dopo il colloquio diretto di quattro giorni fa tra Gattuso e il francese, gli elementi per decidere sono tutti sul piatto. Un rapporto diretto e schietto tra i due: Gattuso ha spiegato i propri piani a Ribery in maniera chiara e onesta. Se quest' ultimo accetterà di non essere più il solo referente tecnico in campo, lottando per un posto da titolare che non è più suo di diritto, il contratto con il club verrà rinnovato. Altrimenti meglio separarsi, con il massimo affetto. Perché per uno che ha sfiorato il Pallone d’Oro, l' eventualità di dover andare in panchina potrebbe non essere automatica. Entro il weekend la decisione definitiva.

DUSAN NON SI TOCCA - Il vero nodo estivo in casa viola dovrebbe riguardare il futuro di Vlahovic, serbo classe 2000. La Fiorentina considera il serbo il centravanti del presente e, possibilmente, del futuro. Il 9 luglio anche lui sarà regolarmente al raduno. L’ovvia speranza è quella di rinnovare parallelamente un contratto che scadrà nel 2023. Le trattative vanno avanti tra alti e bassi da oltre un anno. Ma stando a quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, il numero 9 vestirà la maglia della Fiorentina anche nel prossimo campionato: rinnovo o non rinnovo, il serbo sarà nuovamente il punto di riferimento offensivo anche per la stagione a venire. Ne vedremo ancora delle belle.