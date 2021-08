Calciomercato Fiorentina – Di Marzio conferma: “Il colpo si chiude”

Il colpo grosso

Il difensore centrale Nastasic è pronto per tornare dove tutto è iniziato. Il giocatore non vede l'ora di poter rivestire la maglia che gli ha regalato alcune delle migliori stagioni della sua carriera. Il serbo può trovare finalmente la fiducia e le prestazioni che ultimamente mancavano, complice la lunga serie di infortuni che hanno caratterizzato le sue ultime stagioni. Scopri assieme a noi quale sarà la cifra che la società guidata da Rocco Commissodovrà spendere per assicurarsi le sue prestazioni.