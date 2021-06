Mercato Atalanta – Occhi su Lovato, possibile scambio con Piccoli

L'Atalanta cerca nuovi rinforzi per la difesa. Occhi puntati su Matteo Lovato del Verona, possibile scambio con Piccoli

Redazione

Il calciomercato dell'Atalanta entra nel vivo. L'obiettivo principale della dirigenza bergamasca è quello di acquistare almeno due nuovi difensori, in vista della prossima stagione. Il primo rinforzo potrebbe essere Takehiro Tomiyasudel Bologna, molto apprezzato per via della sua duttilità. Piace anche Lyanco del Torino, ma i granata vogliono almeno dieci milioni di euro per liberarlo. Ecco allora che il club nerazzurro punta fortemente Matteo Lovato del Verona.

Scambio Lovato-Piccoli?

Il difensore dei gialloblu rappresenta il profilo ideale per la filosofia dell'Atalanta, da sempre pronta ad investire e puntare sui giovani. Nonostante l'età, il classe 2000 ha mostrato una forte personalità e soprattutto una grande affidabilità. Come riporta Sky Sport, la squadra orobica è pronta ad intavolare una trattativa con il presidente Setti. La richiesta del Verona si aggira intorno ai sette milioni di euro. Nell’operazione potrebbe rientrare Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione in prestito allo Spezia, ha segnato cinque gol in venti partite. Sulla giovane punta c'è l'interesse della stessa società ligure ed anche del Bologna. Se la trattativa Lovato-Dea dovesse concretizzarsi, l’Hellas non incasserà l’intera cifra, visto che il Padova si era assicurato il 20% della futura vendita.

Altre operazioni

La società lombarda, oltre a studiare profili interessanti che potrebbero migliorare la rosa, deve fare i conti con la possibile partenza di qualche big. Tra quelli più a rischio ci sono Romero e Gosens. Per il giocatore argentino è stata rifiutata un'offerta di 45 milioni del Manchester United, ma non è escluso che il club inglese possa alzare la proposta nei prossimi giorni. Il laterale tedesco piace molto al Cholo Simeoneed anche al Leicester. Tuttavia, l'Atalanta non vorrebbe privarsi di lui e chiede una cifra molto alta. Per quanto riguarda il mercato in entrata, è molto vicino il primo acquisto di questa sessione estiva. Ecco di chi si tratta.