Fiorentina – Nuovo esterno / Commisso va all’attacco: servono 40 milioni

Dopo diversi campionati negativi, la Fiorentina vuole tornare a lottare per obiettivi ambiziosi. I tifosi sperano che questa sia la stagione della rinascita. Tuttavia, il campionato non è iniziato nel migliore dei modi. I viola hanno disputato una buonissima prestazione all'Olimpico, ma questo non è bastato per evitare la sconfitta. I padroni di casa si sono imposti per 3-1 grazie al gol di Mkhityarian e alla doppietta dell'ex Veretout. Servono a tutti i costi nuovi rinforzi. Nelle ultime ore, Commisso si è mosso in prima persona per cercare di sbloccare la trattativa riguardante Domenico Berardi. Ma vediamo i dettagli <<<