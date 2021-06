News Fiorentina – Frey: ”Ho sentito Ribery, vuole rimanere”

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare della situazione Ribery

La Fiorentinacon l'annuncio di Gattuso ha dato un forte segnale all'ambiente. La società ha ambizioni importanti e vuole presto tornare a lottare per l'Europa. Adesso, è tempo di calciomercato. Dopo la beffa dell'affare Nico Gonzalez, Commisso vuole sistemare la questione rinnovi. Sono tre i giocatori con la situazione più delicata: Milenkovic, Vlahovic e Ribery. Il difensore ha già comunicato di voler andare via, mentre per l'attaccante classe 2000 si continua a trattare. Il francese, invece vorrebbe rimanere, ma da titolare. La dirigenza viola lo considera più come un alternativa di lusso. Per questo motivo, ancora non è stato trovato l'accordo tra le parti. L'ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, per dire la sua proprio su questo argomento.

RIBERY - ''Ribery l'ho sentito ieri. Ancora non ha ricevuto conferme, sta aspettando con ansia perché vuole rimanere a Firenze e il progetto gli piace. Il pacchetto Ribery vale anche per i giovani, per lo spogliatoio, per l’esempio che dà: credo sia un elemento molto importante in questa fase di ripartenza. Lui è veramente motivato e quello che ha ancora da dare, vuole darlo a Firenze. Franck non ha più 20 anni ma secondo me continua a poter fare la differenza per buona parte della partita. E so che accetterebbe la possibilità di mettersi a disposizione, senza essere titolare. I soldi non sono il problema, lui vuole rimanere a Firenze e lasciare un’impronta''.

ANTOGNONI - Frey si è espresso anche su Antognoni, il quale sembra molto vicino all'addio. Ecco le sue parole: ''Se la società non dovesse confermare Antognoni, penso che le mie chanches di tornare a Firenze siano sotto zero! Scherzi a parte, mi dispiacerebbe, non so niente ma continuo a credere che Giancarlo debba rimanere alla Fiorentina perché passa il tempo ma lui continua a rappresentare questa squadra e questa città anche oggi''.