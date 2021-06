Mercato Fiorentina- Il Mercato passa per gli Europei e la Copa America

Servono quattro acquisti per i viola: un centrale di difesa, un regista e due esterni. Da capire quando la Fiorentina si muoverà a riguardo

Sergio Oliveira e poi un esterno con Nicolas Gonzalez in questo momento più avanti di Guedes. Ad oggi sono queste le operazioni che ha in mente la Fiorentina per rinforzare la rosa di Gattuso. Servono, dunque, quattro acquisti per i viola: un centrale di difesa, un regista e due esterni. Analisi e quesiti - A causa della pandemia mondiale lo scorso anno non si sono svolti gli Europei, che invece sono cominciati pochi giorni fa. Uno slittamento che ha visto il sovrapporsi di un’altra importante competizione che è la Copa America. Una contemporaneità che vedrà in campo tanti giocatori che sono anche al centro del calciomercato. Ne sa qualcosa la Fiorentina, che ha nel mirino tanti calciatori attualmente impegnati con le proprie nazionali, da Sergio Oliveira a Nico Gonzalez. Competizioni che spesso sono una vetrina importante e non è raro che il valore di mercato di un giocatore possa aumentare esponenzialmente durante e dopo una competizione internazionale come le suddette. Resta da capire se la Fiorentina chiuderà qualche affare nei prossimi giorni -quando i tornei sono ancora nella fase iniziale o aspettarne la fine- quando però il rischio di una concorrenza più folta e un innalzamento dei prezzi è concreto.