Calciomercato Fiorentina – Viola beffati: Gonzalez firmerà per un altro club

Beffa clamorosa per la Fiorentina. I Viola sembravano ad un passo da Nico Gonzalez, ma l'inserimento di un altro club ha stravolto i piani

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo. La dirigenza viola è al lavoro per regalare a Gattuso rinforzi di livello in vista della prossima stagione. Il neo tecnico calabrese passerà dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-2-3-1, serviranno, quindi, nuovi giocatori soprattutto sulle fasce. Il ds Pradè sta sondando diverse ali d'attacco come per esempio Politano del Napoli, Guedes del Valencia e Gonzalez dello Stoccarda. L'argentino sembrava ad un passo dalla società gigliata, ma l'inserimento del Brighton rischia di far saltare i piani di Commiso e dei suoi collaboratori.

Nei giorni scorsi, i toscani avevano avanzato allo Stoccarda un'importante offerta di ventidue milioni di euro più tre di bonus. Come riporta il sito inglese The Guardian, il Brighton avrebbe battuto la concorrenza grazie ad una proposta di ventinove milioni, bonus compresi. Ulteriori conferme, arrivano dal giornalista Nico Schira, noto esperto di mercato, che tramite il suo profilo Twitter afferma: ''L’affare tra Brighton e Stoccarda per Nico Gonzalez è quasi concluso per 29 milioni. Pronto un quinquennale a 3 milioni netti a stagione''. In questa stagione, il classe '98 ha vissuto un'annata non semplice, resa complicata dagli infortuni. Per lui però 6 gol in 15 partite in Bundesliga, non pochi in rapporto alle gare disputate. La Fiorentina era stata colpita soprattutto dalla sua duttilità: può giocare sia da esterno sia da seconda punta ed in caso di necessità anche come falso nueve. Il futuro dell'argentino è in Inghilterra, ai viola non resta che puntare su altri obiettivi. Vediamo chi sono.