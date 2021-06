Mercato Fiorentina – Guedes: ”Futuro? Concentrato solo sulla Nazionale”

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina, Goncalo Guedes, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale portoghese

COVID - Guedes che di recente si è negativizzato dal Covid, ha aggiornato sulle sue condizioni: “Sono in forma perfetta per mettere in difficoltà l’allenatore. Non mi sono fermato, nonostante sia stato a casa dieci giorni. Mi sono allenato tutti i giorni, mi sento bene e ho fiducia in me stesso per aiutare la squadra. Non ho avuto sintomi. L’unica cosa che ho fatto è stato lavorare la mattina e il pomeriggio, due volte al giorno. Non ho sentito molta differenza. Mi sono allenato per mantenermi nelle migliori condizioni”.