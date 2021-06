Mercato Fiorentina- Fiorentina sempre più avanti su Sergio Oliveira

La Fiorentina continua a trattare con grande intensità per strappare via dal Porto Sergio Oliveira. Offerta anche al Valencia per Guedes

La nuova Fiorentina di Rino Gattuso è già al lavoro per soddisfare le richieste del tecnico sul mercato.Ecco le ultimissime notizie - o presunte tali, nell'attesa della loro ufficialità- dal club viola.

Le principali indiscrezioni in casa viola - L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti riguardanti le trattative più calde di questi giorni in casa Fiorentina.Secondo quanto riportato dal giornalista, la squadra viola ha in pugno il centrocampista del Porto Sergio Oliveira. La Fiorentina avrebbe già avanzato un’importante offerta per lui. La firma per il suo acquisto sarebbe attesa al massimo entro questa domenica. I gigliati sarebbero inoltre pronti a recapitare un’offerta anche al Valencia per Gonçalo Guedes, prima scelta per gli esterni offensivi. Per Guedes i contatti vanno avanti, anche se il portoghese classe ’96 è pure nel mirino di Siviglia, Villarreal ed Everton. La Fiorentina è pronta a mettere sul tavolo una cifra non lontana dai 25 milioni con i bonus per accaparrarsi Guedes.

L' ingaggio a Oliveira e al Porto - Stando a quanto riferisce il media portoghese Abola, la Fiorentina continua a trattare con grande intensità per strappare via dal Porto Sergio Oliveira. Al centrocampista sono stati offerti 3,5 milioni di euro netti a stagione per un accordo di lunga durata, con i club che trattano sulla cifra giusta per portarlo in Serie A. Il Porto ha ribadito la sua ferma volontà alla Fiorentina: 20 milioni di euro, non meno, e i due club starebbero dialogando per trovare un’intesa. Possibile che arrivi l' attesa fumata bianca già entro l’inizio degli Europei. Ma secondo quanto raccolto da Fiorentina.it a ieri, la richiesta del Porto risultava essere ancora troppo alta rispetto al possibile esborso per il cartellino di Oliveira che ha in mente la Fiorentina. Da qui la necessità per i due club di trattare ancora per poter arrivare a dama.