Notizie Fiorentina – Gilardino: ”Gattuso ha portato entusiasmo. Vlahovic…”

L'ex bomber della Fiorentina, Alberto Gilardino, è intervenuto ai microfoni del Corriere Fiorentino dove ha detto la sua su Gattuso e Vlahovic

''C'è tanto entusiasmo ed è giusto così, è questo che emana la figura di Rino. Sia per il suo passato, ma anche per quello che ha fatto da allenatore. A Napoli ha costruito qualcosa di importante, una squadra di uomini, e non è mai semplice. Ha le spalle larghe per reggere certe responsabilità e l’attesa che c’è a Firenze. Mi piacerebbe andare a trovarlo, magari a qualche allenamento. Quando ha firmato gli fatto un grande in bocca al lupo in privato. Consigli non devo darne a nessuno, tanto meno a Rino. Ho avuto un rapporto bellissimo con Firenze, ma da calciatore, un ruolo troppo diverso. È una piazza in cui devi dare tutto per entrare nel cuore della gente, devi lottare ogni volta che scendi in campo, chi c’è stato lo sa. Gattuso arriva con un percorso importante, fatto di tanto sacrificio ed esperienza. Se lavorerà come in questi anni sono sicuro che andrà alla grande. Prenderlo è stata un’ottima mossa''.