Calciomercato Fiorentina-Vlahovic verso il rinnovo? Ecco le cifre

La Fiorentina punta ad una cifra vicina agli 80 milioni. Nuova scadenza prevista nel 2025, ingaggio 3 milioni netti più bonus per Vlahovic

Il soggiorno fiorentino di metà maggio da parte dell' agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, è stato infruttuoso e non ci sono stati concreti passi in avanti. Il nodo più grande da sciogliere concerne la clausola rescissoria. La Fiorentina punta ad una cifra vicina agli 80 milioni di euro, il manager invece massimo 50. C'è invece l' accordo sulla durata del contratto: nuova scadenza nel 2025 , ingaggio 3 milioni netti più bonus. Nel frattempo, è probabile che in questa settimana ci sia il primo colloquio telefonico tra Vlahovic e Gattuso.

Anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a Lady Radio parlando appunto dell'attaccante serbo. "Vlahovic? Non si deve avere fretta. Il ragazzo deve ricordarsi che la Fiorentina gli ha dato modo di esprimersi, e allo stesso tempo nessuno deve dimenticarsi che 20 gol li ha fatti anche Simy. La fretta la mettono i procuratori, si parla di un rendimento straordinario ma non prolungato. Il mercato sta cambiando, ci sono meno soldi e bisogna ragionare su almeno due-tre anni ad alti livelli".

Nonostante l'epilogo della seconda avventura del mister sulla panchina viola, il tecnico Prandelli e il serbo Vlahovic resteranno legati per sempre. Le parole chiave sono affetto, stima e orgoglio. Ma anche tanta riconoscenza reciproca, come dimostra la breve dichiarazione rilasciata da Prandelli a Repubblica Firenze: "Dico solo che tutti dovremmo ringraziare Dusan che ha salvato la Viola!". È proprio grazie all'iniezione di fiducia del tecnico bresciano che Vlahovic è riuscito definitivamente a spiccare il volo. Dal suo ritorno a Firenze, Prandelli ha sempre puntato con decisione sull'attaccante serbo, ricevendo in cambio le tante reti risultate poi decisive per la salvezza della Fiorentina. La dirigenza gigliata affronterà durante il ritiro la trattativa per l’allungamento del contratto dell'attaccante serbo.