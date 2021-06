Calciomercato Fiorentina – Il primo rinforzo può arrivare dalla Roma

La Fiorentina vuole rinforzare il reparto offensivo. Occhi su un esterno giallorosso: ecco di chi si tratta

Il calciomercato della Fiorentina comincia ad entrare nel vivo. La società ha le idee chiarissime e vuole costrutire una squadra in grado di tornare a lottare per l'Europa. Il neo tecnico Gattuso punterà il suo gioco sul 4-3-3. Serviranno quindi almeno due difensori, un centrocampista e due ali d'attacco. Attenzione poi, alle varie occasioni che offre il mercato. L'obiettivo principale della dirigenza viola è però, quello di rinnovare i contratti in scadenza. Ad oggi, la situazione è abbastanza buia: Milenkovic ha già affermato di voler andar via, mentre per Vlahovic si continua a trattare. Ribery resterebbe solo nel caso in cui gli venisse garantita la titolarità. Commisso , invece, lo considera più come un'alternativa di lusso. Nel frattempo, il direttore sportivo Pradè è al lavoro per portare a Firenze nuovi rinforzi. Il primo acquisto potrebbe arrivare dalla Roma. Scopriamo di chi si tratta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha messo nel mirino Cengiz Under della Roma. Il turco è reduce dal prestito in Inghilterra al Leicester, ma sembra non rientrare nei piani di Josè Mourinho. L'esterno destro, nelle settanta presenze in Serie A con la maglia giallorossa ha realizzato tredici gol e fornito otto assist. Tuttavia, l'ultima stagione non è stata per niente positiva. Con le Foxes è sceso in campo solamente diciannove volte, segnando due reti e offrendo tre assist. Attualmente, il classe '97 è impegnato con la Turchia agli Europei, un'ottima vetrina per mettersi in mostra. La dirigenza toscana, quindi, oltre ai due principali obiettivi, ovvero Guedesdel Valencia e Nico Gonzalezdello Stoccarda, ha puntato gli occhi anche su Cengiz Under. Inoltre, i Viola sono sempre al lavoro per completare il colpo Sergio Oliveira. L'accordo con il giocatore è stato raggiunto tempo fa, manca da trovare l'intesa con il Porto. Si continua a trattare.