Mercato Fiorentina – Duello con un club inglese per Nico Gonzalez

La trattativa per l'argentino Nico Gonzalez dello Stoccarda rischia di complicarsi a causa dell'inserimento di un club inglese

L'argentino ha colpito Pradè per via della sua duttilità. Può giocare sia da esterno sia da seconda punta ed eventualmente anche come falso nueve. Il classe '98 ha vissuto una stagione non semplice, resa complicata dagli infortuni. Per lui però 6 gol in 15 partite in Bundesliga, non pochi in rapporto alle gare disputate. Stando alle ultime indiscrezioni, la Fiorentina avrebbe offerto allo Stoccarda ventidue milioni di euro più tre di bonus. Tuttavia il club tedesco ne vorrebbe venticinque più bonus, ma la chiusura dell'affare non sembra troppo lontana. Come riportato dal sito Gialucadimarzio.com, c'è un problema. Il Tottenham del neo direttore sportivo Fabio Paratici è pronto ad inserirsi nella trattativa. Gli spurs non avrebbero difficoltà ad offrire la cifra richiesta dai tedeschi ed i viola rischiano seriamente di rimanere beffati. L’inizio della prossima settimana sarà decisivo per capire quale sarà il futuro di Nico Gonzalez.