Mercato Fiorentina – Pedullà: ”Piace Simy. Gonzalez non esclude Guedes”

Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto della situazione sulle trattative a cui sta lavorando la Fiorentina

Il calciomercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. Ad oggi, l'unico acquisto è stato quello di Burdisso come nuovo dirigente , ma presto ci saranno novità anche per quanto riguarda i calciatori. Con il cambio di modulo che effettuerà Gattuso (dal 3-5-2 al 4-3-3), serviranno inevitabilmente due ali di alto livello. I preferiti della dirigenza viola sembrano essere Goncalo Guedes del Valencia e Nico Gonzalez dello Stoccarda. Inoltre è spuntato il nome di Simy come vice Vlahovic. Il nigeriano, reduce da una stagione incredibile, costa circa dieci milioni di euro, cifra che Commisso è pronto a spendere. I dirigenti del club toscano sono anche impegnati sul fronte Sergio Oliveira : il giocatore vuole trasferirsi in Italia, ma il Porto non vuole abbassare le proprie richieste. Si continua a trattare. Il giornalista, Alfredo Pedullà , tramite il prorpio sito ha fatto il punto della situazione sul mercato della Fiorentina.

''La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante che possa essere l’alternativa a Dusan Vlahovic e lo ha individuato in Simy. Il nigeriano ha offerte dall’estero, ma vuole restare in Serie A, i rapporti tra i club sono ottimi e la Fiorentina è disposta a mettere sul tavolo i 10 milioni chiesi per perfezionare l’operazione. Per quanto riguarda gli eterni offensivi il forte interesse per Nico Gonzalez dello Stoccarda non esclude quello per Guedes del Valencia, Gattuso vuole due esterni offensivi di livello. E Maksimovic resta un’opzione a parametro zero. Sul serbo c'è anche l'interesse di Igli Tare, ma ancora non ha affondato il colpo. Molto dipenderà dall’uscita di Milenkovic''.