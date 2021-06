Calciomercato Fiorentina – I Viola puntano un neo campione d’Italia

La Fiorentina vuole un rinforzo a centrocampo. Piace molto un neo campione d'Italia: scopriamo di chi si tratta

Intorno all'ambiente viola non si respira sicuramente un clima sereno e tranquillo. L'incredibile separazione tra Gattuso e la Fiorentina ha fatto scatenare la rabbia e la delusione dei tifosi, stanchi di farsi prendere in giro. La società toscana è già al lavoro per trovare il nuovo allenatore. Con molta probabilità sarà Vincenzo Italiano , autore di una splendida salvezza con lo Spezia nella passata stagione. Tuttavia, c'è bisogno di pensare anche al calciomercato. Pradè ha già battuto un colpo: è in arrivo Nico Gonzalez dallo Stoccarda per ventitré milioni di euro più quattro di bonus. Gli acquisti non si fermeranno qui, i Viola sono tornati alla carica per un centrocampista italiano. Vediamo di chi si tratta

L'addio di Gattuso ha interrotto la trattativa per Sergio Oliveira. La Fiorentina non vuole spendere quel tipo di cifre ed ha perciò cambiato obiettivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Commisso è tornato alla carica per Stefano Sensi. I nerazzurri chiedono circa quindici milioni di euro, i toscani non vorrebbero superare i dieci. L'arrivo a sorpresa di Hakan Calhanoglu potrebbe facilitare l'operazione. L'ex Sassuolo è un giocatore molto duttile, visto che può ricoprire quasi tutti i ruoli del centrocampo. Sarebbe sicuramente un rinforzo valido ed un regalo per il nuovo allenatore, a prescindere da chi sarà. L'unico problema che riguarda il classe '95 sono i continui infortuni che ostacolano la sua crescita. In questa stagione ha giocato solamente diciotto partite. Inoltre, sempre a causa di un problema muscolare ha dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale per gli Europei. Il club gigliato sembra comunque intenzionato a proseguire la trattativa e nei prossimi giorni potrebbe presentare la prima offerta ufficiale. L'interesse c'è ed è concreto. Nel frattempo, la Fiorentina pensa anche al mercato in uscita. Attenzione, soprattutto a Pezzella e Callejon che piacciono molto ai biancocelesti del neo tecnico Maurizio Sarri.