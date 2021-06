Calciomercato Atalanta – Nel mirino un titolare dell’Italia

L'Atalanta valuta diversi profili per rinforzare la rosa. Piace Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma: la situazione

L' Atalanta , reduce da un'altra stagione giocata a livelli altissimi, vuole rinforzarsi in vista del prossimo anno. La società vorrebbe alzare l'asticella e provare a lottare per lo scudetto. Naturalmente, anche l'ambizioso Gasperini è d'accordo. Servirà, quindi, un calciomercato intelligente. La Dea non ha bisogno di rivoluzionare la rosa, ma piuttosto di qualche rinforzo che possa far rifiatare i titolari. Infatti, verso la fine della stagione, i nerazzurri sono sembrati particolarmente stanchi. Tra i diversi profili sondati dalla dirigenza orobica, spunta quello di un titolare dell'Italia. Scopriamo di chi si tratta.

Alessandro Florenzi, reduce da una buona stagione in prestito al PSG, è attualmente impegnato con gli azzuri ad Euro2021. Tuttavia, il club francese ha deciso di non riscattare il terzino per puntare su Hakimi. Il classe '91 farà quindi ritorno alla Roma, ma il suo futuro è lontano dalla capitale. Come riporta Il Messaggero, Tiago Pinto potrebbe inserirlo nella trattativa per portare Pierluigi Gollini sotto gli ordini di Josè Mourinho. L'Atalanta, che già l'anno scorso aveva seguito Florenzi, non diprezzerebbe quest'operazione. Il problema riguarda la differenza di costo dei due giocatori. Per questo motivo, la Dea chiede un conguaglio in denaro che, però, i giallorossi non hanno intenzione di versare. Entro il weekend dovrebbero dovrebbero andare in scena nuovi incontri tra le due dirigenze per trovare al più presto una soluzione. Il romano sarebbe un'ottimo innesto e si giocherebbe il posto da titolare sulla fascia destra con Hans Hateboer. Nel frattempo, i nerazzurri sono vicini a due nuovi acquisti.