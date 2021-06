Calciomercato Fiorentina – Per l’attacco piace un portoghese del Valencia

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo. Gattuso chiede rinforzi e per l'attacco spunta il nome di un portoghese

Dopo le brutte stagione degli ultimi anni, la Fiorentina vuole tornare a competere con le big del campionato. L'annuncio di Gennaro Gattusocome nuovo allenatore ha dato un'iniziale scossa all'ambiente, ma per far tornare l'entusiasmo tra i tifosi c'è bisogno di una grande campagna acquisti. Lo sanno bene Commisso e Pradè che sono già al lavoro per portare a Firenze qualche giocatore di alto livello. Con il cambio di modulo che effettuerà il neo tecnico viola (dal 3-5-2 al 4-3-3), la priorità sarà data alle ali d'attacco. Oltre a due nomi italiani, negli ultimi giorni il club toscano sta sondando il terreno per un giovane portoghese in forza al Valencia: Goncalo Guedes.

Goncalo Guedes

Dotato di grande velocità e buon dinamismo, il classe '96 può agire sia come ala d'attacco che come punta centrale. In stagione, quest'anno ha realizzato cinque gol ed altrettanti assist in 31 presenze di campionato. Inoltre è un ottimo tiratore di calci di rigore. Grazie alle ottime prestazioni, è stato convocato dal ct portoghese Fernando Santos per gli Europeiche inizieranno il prossimo 11 giugno. Il Valencia valuta Guedes circa 25 milioni di euro e come riporta il sito spagnolo Sport, sul giocatore ci sono anche altri club molto importanti tra cui Siviglia e Villareal.

Altri obiettivi

Guedes non è l'unico portoghese finito nel mirino della Fiorentina. La società gigliata è interessata ad un centrocampista del Porto che quest'anno si è messo in mostra soprattutto in Champions League. Dopo aver sistemato l'attacco, il ds Pradè proverà a migliorare la difesa. Gattuso ha già fatto diversi nomi, tra cui quello di un suo fedelissimo a Napoli, ovvero Elseid Hysaj in scadenza di contratto. Da monitorare anche la situazione portieri: in caso di offerta intorno ai 20-25 milioni di euro Dragowski può partire. Il sostituto potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Ecco di chi si tratta.