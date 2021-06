Calciomercato Fiorentina – Gattuso, è caccia agli esterni

La trattativa per l'esterno d'attacco argentino, classe 1998, va avanti da una settimana. Offerta da 20 milioni di euro da parte della viola

Arrivano conferme sull'interessamento della Fiorentina per Nico Gonzalez, esterno d'attacco dello Stoccarda. Al momento la prima scelta per rafforzare le corsie esterne d'attacco ricadrebbe su Goncalo Guedes. Ma non è detta ancora l' ultima perché le alternative possibili, sono ancora molte.