News Fiorentina – Iachini: ”Vlahovic è un predestinato, mi ricorda Vieri”

L'ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato di Dusan Vlahovic

''Dusan ha la stoffa, la tecnica, la personalità e la forza per giocare in una grande squadra. Poi che sia Juventus, Real Madrid o Manchester United non spetta a me dirlo. Dopo Haaland, Dusan è il miglior attaccante nato nel 2000. Proprio per questo non mi stupirei se lo prendesse la Juve, ma nemmeno se la Fiorentina lo trattenesse: Commisso è molto legato al ragazzo. Queste sono valutazioni da dirigenti, non da uomini di campo come me. Piuttosto posso garantirvi un’altra cosa. Ai tempi del Palermo ho allenato anche Dybala. Seppur siano giocatori diversi, Paulo e Dusan, in Vlahovic ho rivisto la stessa fame e la medesima ambizione che aveva la Joya in Sicilia. Dybala era un predestinato e anche Vlahovic lo è''.