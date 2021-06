Calciomercato Fiorentina – Il punto sulla trattativa Sergio Oliveira

Il noto quotidiano portoghese A Bola fa il punto della situazione sulla trattativa della Fiorentina per il centrocampista portoghese Oliveira

SERGIO OLIVEIRA - Il Porto deve liberarsi del contratto del centrocampista portoghese per monetizzare. Un'occasione da non perdere per la Fiorentina. Un colpo che può concludersi per 20 milioni di euro, dieci in meno rispetto alla clausola rescissoria. Sergio Oliveira può arrivare in Serie A in un club storico per i portoghesi. Da Rui Costa, Nuno Gomes e Bruno Gaspar. Un nome che intriga e convince anche la tifoseria viola per la doppietta contro la Juventus. Il primo gol su calcio di rigore e il secondo ai supplementari che eliminarono la Juventus di Andrea Pirlo nel ritorno degli ottavi di Coppa dei Campioni. Un fattore da non sottovalutare è anche la sua maturità ed esperienza sul terreno di gioco. Il portoghese ha fantasia e qualità da vendere per alzare il tasso tecnico della Fiorentina. Nell'ultima stagione ha realizzato 20 gol e 7 assist con il club portoghese, una certezza.