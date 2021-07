Mercato Fiorentina – Pradè ha preso il via: in arrivo due regali

In attesa di risolvere le situazioni di Milenkovic e Pezzella, la dirigenza viola punta un difensore: ecco di chi si tratta

La Fiorentina, dopo diverse stagioni negative, vuole tornare a far entusiasmare i propri tifosi. Servirà, quindi, un grande calciomercato. L'arrivo di Nicolas Gonzalez fa ben sperare, ma la strada è ancora lunga. Sicuramente, dovranno essere risolte le situazioni di Nikola Milenkovic e German Pezzella. Entrambi i difensori sono in scadenza di contratto a giugno 2022, ma sembra che non siano interessati al rinnovo. La società dovrà presto decidere se venderli in questa sessione di calciomercato oppure cercare un difficile prolungamento. Intanto, il direttore sportivo Daniele Pradè sta sondando diversi nomi per la difesa. Vediamo l'ultimo profilo monitorato.

Occhi su Danso

I viola hanno un nuovo obiettivo: Kevin Danso, ghanese in forza all'Augsburg. Nell' ultima stagione, il difensore ha giocato in prestito al Fortuna Dusseldorf, dove è sceso in campo trentadue volte segnando due gol e fornendo un assist. Come riportato da TMW, la dirigenza toscana avrebbe individuato nel classe '98 il perfetto rinforzo per il reparto difensivo. Il club tedesco lo valuta circa otto milioni di euro. Danso è un giocatore fisico che può giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi interessanti. Ma non finisce qua, ecco un altro nome molto caldo.

Attenzione a Cistana

Andrea Cistana è un profilo che piace tantissimo sia a Vincenzo Italiano che alla società. Potrebbe essere proprio il classe, '97 il nuovo compagno di reparto di Martinez Quarta. Il Brescia chiede circa cinque milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, l'agente del giocatore, in questi giorni avrebbe fatto visita al centro sportivo Astori per cercare di trovare un accordo con la società gigliata. Naturalmente, Cistana non vedrebbe l'ora di tornare a giocare in Serie A. Molto dipenderà anche dal futuro del serbo Milenkovic.