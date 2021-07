Mercato Fiorentina – Italiano convince un giocatore: “resto”

Nelle ultime ore si era parlato a lungo di un suo addio. Il suo futuro sembrava essere ben distante dalla Cupola del Brunelleschi, pronto per una nuova avventura. Sia in prestito che a titolo definitivo, in base alle offerte che sarebbero arrivate. All'arrivo a Moena, immerso tra mille incertezze, sembrava essere fuori dal progetto, ma allenamento dopo allenamento il figlio d'arte ha conquistato la fiducia del tecnico ex Spezia, Vincenzo Italiano. Ora è pronto per dimostrare a tutti il suo valore e si sa che se immersi dalla fiducia le prestazioni tendono ad essere migliori. Scopri chi è il giocatore al centro dell'articolo.