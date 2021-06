Calciomercato Atalanta- Vicino il colpo Koopmeiners

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Atalanta ha trovato l'accordo con l'Az di Alkmaar per il centrocampista Koopmeiners

Colpo di teatro. Secondo Tuttosport l'Atalanta chiude per il colpo Koopmeiners. Accordo trovato per 18 milioni di euro. Negli ultimi giorni le indiscrezioni vedevano il giocatore ormai vicino alla Roma di José Mourinho. Il mediano goleador dell'Olanda e dell'AZ di Alkmaar sarebbe un ottimo colpo di mercato per il club di Bergamo. Il mercato inizia a scaldarsi. L'Atalanta vuole essere protagonista anche nella prossima stagione. Obiettivo riconfermarsi in Champions e continuare a stupire in Italia e in Europa. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato sul club di Bergamo.

TEUN KOOPMEINERS - Un futuro nella Dea. Un giocatore di tutto rispetto con esperienza internazionale che può ancora crescere visti i suoi 23 anni. Per l'olandese ben 17 gol nell'ultima stagione in 40 partite giocate da mediano. Capitano e rigorista dell'AZ di Alkmaar. Nella sua carriera in Eredivise 114 presenze e 35 gol realizzati. A differenza del suo connazionale e collega di reparto Marten De Roon ha anche il vizio del gol. Potrebbe sostituire proprio De Roon nelle prime quattro giornate di campionato e non farsi trovare impreparato in Serie A. Convocato anche in Nazionale per l'Europeo. In Italia Koopmeiners era molto apprezzato dai giallorossi e dai partenopei. Quest'ultimi rivali nei gironi di Europa League dell'AZ.

COLPO DI TEATRO ATALANTA - Il grande colpo per puntare alla riconferma in Champions. L'Atalanta supera la Roma all'ultima curva per il centrocampista. I profili di Schouten e Svanberg erano utili a nascondere il dietro le quinte di una trattativa importante anche a livello mediatico. L'offerta del club di Percassi equivale a 18 milioni di euro, fiducia per un accordo con il club olandese che inizialmente ne chiedeva 20 per il suo gioiello.

SCHOUTEN E SVANBERG - L'eventuale colpo Teun Koopmeiners non esclude i due giocatori del Bologna che possono rinforzare una rosa già competitiva.