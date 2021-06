Notizie Atalanta – Malinovskyi: ”In passato sono stato vicino alla Samp”

Il fantasista atalantino ha parlato in un'intervista al canale Youtube Вацко Live, dove ha svelato un retroscena di mercato

Dopo un girone di andata sottotono a causa di qualche problema fisico di troppo, nella seconda parte di stagione, Ruslan Malinovskyi è diventato il vero trascinatore dell'Atalanta. In totale, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, il nerazzuro ha segnato 10 gol e fornito 12 assist. Numeri spaziali per un giocatore che ha fatto il definitivo salto di qualità. Il fantasista classe '93 sarà il perno centrale anche dell'Ucraina negli Europeiche inizieranno il prossimo 11 giugno. La nazionale allenata da Shevchenko se vuole fare un lungo cammino non può fare a meno del suo numero 8. Nel frattempo, Malinovskyi ha parlato in un'intervista rilasciata al canale Youtube Вацко Live, dove ha anche svelato un curioso retroscena di mercato. Queste le sue dichiarazioni.