Calciomercato Fiorentina – Si decide il futuro di Lirola

In bilico il futuro di Pol Lirola, due le soluzioni: ritorno a Firenze alla corte di Gennaro Gattuso oppure la permanenza a Marsiglia

Secondo quanto riportato da La Provence è in bilico il futuro di Pol Lirola , laterale classe '97 dell' Olympique Marsiglia in prestito dalla Fiorentina . Il Marsiglia non ha esercitato il riscatto ma la vicenda non è finita, il club francese cerca uno sconto sul giocatore. Attenzione anche a Gattuso che vorrebbe valutare il giocatore come tutti gli altri di ritorno dai prestiti. Inizia il mese di giugno e gli uomini di mercato di Daniele Pradé valutano il da farsi. Ecco le ultime news di mercato in casa Fiorentina .

MARSIGLIA - Il tema Lirola è caldo a Marsiglia. Sul futuro dello spagnolo si ragiona ormai da giorni. Dopo una primo periodo in casa Fiorentina, Pol Lirola ha giocato la seconda parte di stagione in Francia. L'opzione di riscatto del Marsiglia di 12 milioni per il difensore spagnolo è ormai scaduta ma il club vorrebbe tenere con sé il giocatore. Le prestazioni del classe 1997 negli ultimi sei mesi sono state importanti, al punto da realizzare 21 presenze, 2 gol e 4 assist tra Ligue 1 e Coppa di Lega. Si cerca l'accordo tra le due società ad una cifra più bassa dei 12 milioni pattuiti. I contatti tra la dirigenza viola e il presidente Longoria sono continui. Entrambi i club sono consapevoli del suo potenziale. Una titubanza che però non è piaciuta in casa viola che vorrebbe farlo valutare dal nuovo tecnico Gennaro Gattuso come un possibile rinforzo per la nuova stagione. Entrambi i club sono consapevoli del suo potenziale. Da ricordare che la Fiorentina spese 11 milioni di euro per liberarlo dal Sassuolo.