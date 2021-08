Mercato Fiorentina – Cambia tutto! Cessione sempre più imminente

La società gigliata sta piano piano chiudendo il cerchio. Diversi i giocatori che erano in scadenza e finalmente hanno trovato una quadra con il club. C'è voluto però il ritorno del presidente Rocco Commisso in Italia, per mettere apposto tutti i problemi derivanti da delle situazioni prese alla leggere e che sono diventate molto pericolose. Visto che la società ha rischiato di perdere tre pedine fondamentali per la prossima stagione. Alla fine diciamo che alla società è andata abbastanza bene, dato che il 66% dei giocatori in questione dovrebbero rimanere. C'è sempre però quel 34% e un talento incredibile che deve definitivamente dire addio alla città capoluogo di regione. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Una bandiera del club <<<