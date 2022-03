Mercato Napoli / Clamoroso! Possibile lo scambio con i rivali? Il piano

In casa partenopea la società potrebbe preparare una trattativa che ha dell'incredibile. Un giocatore che va e uno che viene...

Un croato a Napoli potrebbe sembrare l'inizio di una barzelletta, e invece no. Girano voci di un interessamento del Napoli per un calciatore croato che veste la maglia rossonera. Il nome è Ante Rebic . Il 28enne è in Lombardia dal 2020 con un contratto che scadrà a giugno 2025. Per lui questo 2022 è stato veramente un incubo. Non era iniziato nel migliore dei modi perché Rebic stava rientrando da uno strappo muscolare che lo aveva tenuto fuori un mese e non è continuato meglio. Da gennaio ha collezionato poco più di 180 minuti complessivi in 9 gare , l'unica nota positiva è il gol alla Salernitana. Per il classe '93 si potrebbe perciò pensare ad una possibile cessione a giugno, anche perché un attaccante che ricopre tutti i ruoli offensivi può far comodo a molte squadre di Serie A e non. Il valore di Rebic attualmente si aggirerebbe intorno ai 22 milioni , molto simile a quello di un calciatore partenopeo...

Indovinare questo nome sarà sicuramente più semplice. Il macedone di cui stiamo parlando è Eljif Elmas, in forza al Napoli dal 2019 ed anche lui con il contratto in scadenza nel 2025. Anche per Elmas il valore di mercato si aggira intorno ai 22-23 milioni, forse qualcosina in più vista la giovane età (22 anni). Il discorso per il ragazzo di Skopje è molto diverso da quello del croato rossonero. Il talento azzurro in questa stagione è sceso in campo in tutte e 30 le partite segnando 2 gol e fornendo 5 assist. Per non parlare del rendimento in Europa. Nell'ex coppa Uefa il ragazzo in 8 gare, di cui 7 da titolare ha siglato 4 reti condite da un assist. Numeri interessantissimi per un giocatore che sa ricoprire svariati ruoli dal centrocampo in su. La società rossonera si sarà sicuramente accorta del gioiello che brilla all'ombra del Vesuvio e chissà che le due formazioni rivali nella lotta scudetto in campionato non finiscano allo stesso tavolino quest'estate.