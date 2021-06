Calciomercato Fiorentina – Kouamé nel mirino della Premier League

L'attaccante ivoriano della Fiorentina è nel mirino di due club della Premier League: Wolverhampton e Crystal Palace

Redazione

Inizia a muoversi il mercato in uscita della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Christian Kouame è nel mirino di due club di Premier League, il Wolverhampton e il Crystal Palace. L'attaccante ivoriano potrebbe lasciare Firenze e iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Ecco le ultime di mercato in casa Fiorentina.

KOUAME - L'attaccante ivoriano classe '97 ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato dal ritiro della Costa d'Avorio a BBC Sport: "Il mercato? Sono felice a Firenze e non voglio andare via, a meno che non sia una richiesta della società". "Ringrazio la Fiorentina e voglio dimostrarlo sul campo. Dovevo fare di più per me e per il club. L'atmosfera non è stata delle migliori in questa stagione ma adesso il mio infortunio alla spalla è passato e le cose saranno migliori. Le voci di mercato? Il mio agente non mi ha contattato a riguardo. Firenze è una bellissima città e sto bene qui. Magari in futuro mi piacerebbe giocare all'estero in un altro campionato".

PREMIER LEAGUE - Nonostante le dichiarazioni sul voler restare a Firenze, Cristian Kouame ha pienamente deluso le aspettative della dirigenza viola in questa stagione e potrebbe lasciare il campionato italiano in direzione Premier League. Due club inglesi sono interessati al talento della Costa d'Avorio e iniziano a muovere i primi passi verso il giocatore. Il Wolverhampton e il Crystal Palace monitorano con grande attenzione la situazione del giocatore che ha realizzato 2 gol tra in campionato e in Coppa Italia con la maglia viola. Il Crystal Palace ha già richiesto il giocatore a gennaio mentre il Wolverhampton lo richiede a gran voce alla corte del suo allenatore Nuno Espìrito Santo. In uscita da Firenze anche David Hancko in direzione Sparta Praga. Le voci in Repubblica Ceca danno il riscatto ormai come affare concluso intorno ai 2,5 milioni di euro per le casse viola.