News Atalanta – Muriel e Romero protagonisti in Nazionale

Nella gara giocata questa notte tra Argentina e Colombia sono andati a segno i due atalantini Muriel e Romero

Nella notte si sono giocate diverse gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. I tifosi atalantini erano particolarmente interessati al match tra Argentina e Colombia , vista la presenza di Luis Muriel e Duvan Zapata tra i padroni di casa e Cristian Romero e José Palomiono nell’Albiceleste. La partita, giocata a Barranquilla, è terminata 2-2. Gli ospiti, dopo soli sette minuti, si trovavano in vantaggio per 2-0, grazie ai gol di Romero (assist di De Paul) e di Paredes. Il difensore nerazzuro ha realizzato il primo gol con la maglia della seleccion. Nella ripresa, la Colombia ha reagito e con il rigore trasformato da Muriel e la rete all'ultimo minuto di Borja, ha ottenuto un punto prezioso. Con questo pareggio, l' Argentina sale al secondo posto in classifica con dodici punti, mentre i ragazzi di Rivera raggiungono l' Uruguay a quota 8. Tra quattro giorni, entrambe le Nazionali saranno impegnate nella Copa America.

Se nel Sud America le attenzioni saranno rivolte alla Copa America, nel nostro continente è tutto pronto per l'inizio degli Europei. Grazie alla splendida stagione appena conclusa, diversi giocatori dell'Atalanta prenderanno parte a questa importante competizione. Nello specifico sono: Mahele (Danimarca), Malinovskyi (Ucraina), Freuler (Svizzera), De Roon (Olanda), Pessina e Toloi (Italia), Miranchuk (Russia), Gosens (Germania), Pasalic (Croazia). La squadra nerazzurra è il secondo club maggiormente rappresentato dell'intera Serie A. Meglio solo la Vecchia Signora con ben 12 calciatori convocati. La dirigenza orobica è molto soddisfatta per questo traguardo, come confermato dal presidente Percassi che ai microfoni dell'Eco di Bergamo ha dichiarato: ''Avere tanti giocatori in nazionale è un onore e un orgoglio per noi ed è la conferma che abbiamo una squadra costruita da giocatori importanti. C’è grande interesse da parte nostra nel vedere e nel valutare le loro prestazioni a livello internazionale per capirne la maturazione''.