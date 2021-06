News Fiorentina – Di Livio: ”Gattuso scelta giusta. Obiettivo Europa”

Tutte le news sulla Fiorentina. L'ex capitano viola, Angelo Di Livio, è intervenuto ai microfoni del Corriere Fiorentino

''Rino sa tutto, conosce Firenze, ci ha giocato da avversario sia da giocatore che da allenatore. Sa come approcciarsi e, ripeto, ci sono tutti i presupposti per fare veramente bene. In passato sono stati commessi degli errori, ma Commisso con l’ingaggio di Gattuso ha lanciato un segnale forte e importante. Non deve più accadere che i viola giochino per la salvezza. La Fiorentina deve come minimo ogni anno avere l'obiettivo entrare in Europa''.