Mercato Fiorentina – Il nome che può alzare l’asticella a centrocampo

Negli ultimi giorni il D.S. Pradè sta cercando di portare verso la conclusione diverse trattative, più o meno complicate. Dopo le parole di Italiano riguardanti i vari ruoli e le varie operazioni di mercato, la dirigenza ha le idee chiare e sa come dovrà operare sul mercato. I nomi sono diversi, anche i prezzi variano e non di poco, si passa da giocatori a costo zero, fino ad operazioni da decine di milioni. Un profilo però sembra aver stregato il nuovo mister della Viola. Andiamo a vedere quali sono le alternative per il centrocampo dei viola.