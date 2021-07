Calciomercato Fiorentina – Incredibile Pradè: pronta una maxi operazione

Dopo diverse stagioni negative, la Fiorentina vuole tornare a competere per obiettivi ambiziosi. Servirà un importante calciomercato. L'acquiso di Nico Gonzalez dallo Stoccarda non basta, mister Italiano ha chiesto nuovi rinforzi, tra cui un difensore, un esterno ed un centrocampista. Per quanto riguarda il laterale, il preferito della dirigenza toscana è Davide Zappacosta. I contatti tra le società continuano spediti e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Intanto, Daniele Pradè sta lavorando ad un'incredibile operazione di mercato che vede coinvolti ben tre calciatori. Vediamo i dettagli <<<