Mercato Fiorentina – L’ultimo nome fa sognare i tifosi

La Fiorentina vuole regalare a Vincenzo Italiano rinforzi importanti: ecco l'ultima idea di Pradè che fa sognare i tifosi

Dopo l'incredibile ed inaspettata separazione con Rino Gattuso, la Fiorentina ha deciso di puntare su un allenatore giovane ed ambizioso. Vincezno Italiano sia a Trapani che allo Spezia ha fatto intravedere le proprie qualità. E' un tecnico che predilige il gioco offensivo e veloce. Il siciliano ha tutte le carte in regola per trascinare la Viola a lottare per traguardi ambiziosi. Tuttavia, la società dovrà aiutarlo con un mercato intelligente. Il modulo che verrà utilizzato sarà il 4-3-3. Non a caso, è arrivato dallo Stoccarda Nico Gonzalez, in grado di giocare sia come punta, ma anche come ala. L'argentino non sarà l'unico nuovo acquisto. Presto a Firenze sbarcheranno un difensore ed un centrocampista, più precisamente un mediano. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.