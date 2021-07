Mercato Fiorentina – Indiscrezioni confermate: ecco chi può arrivare

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo esteno in grado di coprire entrambe le fasce: ecco il preferito di Pradè

Redazione

La Fiorentina, dopo anni negativi e pieni di delusioni, vuole far tornare l'entusiasmo tra i tifosi. L'obiettivo per la prossima stagione è quello di lottare per traguardi ambiziosi e magari cercare di raggiungere l'Europa. Servirà, quindi, un grande calciomercato. L'acquisto di Nico Gonzalez non basta, sono necessari ulteriori rinforzi. La dirigenza viola dovrà, poi, sistemare la questione rinnovi di Milenkovic, Pezzella e Vlahovic. Ad oggi, il più vicino a firmare un nuovo contratto sembra essere il giovane attaccante serbo. Nel frattempo, vediamo chi potrebbe sbarcare molto presto a Firenze.

Obiettivo numero uno

Pol Lirola è ad un passo dal ritorno al Marsiglia. Come riportato da Sky Sport, il club francese avrebbe avanzato l'offerta decisiva: dodici milioni di euro da pagare in modo dilazionato. La fumata bianca è vicina. Per questo motivo, la società toscana avrebbe intensificato i contatti con l'entourage di Davide Zappacosta. L'esterno del Chelsea, dopo la sfortunata stagione alla Roma, lo scorso anno a Genova è stato uno dei protagonista del campionato. Con la maglia rossoblu, il classe '92 è tornato ad essere la freccia vista a Torino. Come affermato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, la Fiorentina vorrebbe accelerare i tempi così da battere la concorrenza. L'esterno piace molto sia a Pradè che a mister Italiano soprattutto perchè è in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Ma non finisce qui. Ecco gli altri obiettivi del club gigliato.

Altri obiettivi

Il sogno per il centrocampo si chiama Stefano Sensi. I viola vorrebbero portare a Firenze il nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Si continua a trattare. Occhi anche su due giocatori già allenati da Italiano allo Spezia, cioe Giulio Maggiore e Tommaso Pobega. In difesa, piacciono molto due profili: Andrea Cistana del Brescia e Kevin Danso dell'Augsburg. Intanto, è in arrivo un nuovo acquisto. Ecco di chi si tratta <<<