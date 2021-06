Notizie Atalanta – Colantuono: ”Scudetto? Ce la possono fare. Gasperini…”

Tutte le notizie sull'Atalanta. Stefano Colantuono ha detto la sua su Gasperini e su quali obiettivi devono lottare i nerazzurri

Un altro campionato di Serie A è giunto al termine e l'Atalantasi è confermata una solida realtà. Dopo aver raggiunto la Champions League per il terzo anno consecutivo, non si può più parlare di favola, ma questo risulatato è il frutto di un lavoro iniziato diverso tempo fa basato sulla programmazione e sulla serietà. Il club bergamasco migliora anno dopo anno e forse l'obiettivo Champions comincia a stare stretto. Del resto la squadra di Gasperini è probabilmente la squadra che gioca il miglior calcio in Italia e con un paio di acquisti mirati potrebbe veramente diventare una corazzata quasi imbattibile. Servirà sicuramente un rinforzo in difesa e poi un centrocampista di livello che possa dare il cambio a De Roon e Freuler. Per quanto riguarda l'attacco, tutto dipenderà da Josip Ilicic: in caso di una sua partenza sarà necessario trovare un sostituto.