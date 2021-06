Calciomercato Atalanta – Occhi puntati su un gioiellino francese

Le ultime sul calciomercato dell'Atalanta. Per il centrocampo piace un giovane talento francese in forza al Monaco

L' Atalanta è reduce da un'altra stagione quasi perfetta. L'unico neo è la sconfitta in Coppa Italia per 2-1 contro la Juventus che ha impedito di alzare un troefo che a Bergamo manca da ben 58 anni. Messa da parte questa delusione, la società nerazzurra si prepara ad affrontare la sessione di calciomercato che inizierà ufficialmente il 1 luglio. Uno degli obiettivi principali sarà quello di acquistare un centrocampista di livello che possa dare il cambio a De Roon e Freuler . In Italia, la Dea sta già sondando diversi nomi come per esempio Morten Thorsby della Sampdoria o Svanberg e Schouten del Bologna . All'estero, invece, un profilo che piace tanto è quello di Youssouf Fofana , giovane talento in forza al Monaco .

Il classe '99 ha disputato un campionato incredibile. Non a caso è stato inserito dall'Equipe nella formazione under 23 tipo della Ligue 1. Fofana è un elemento tatticamente molto duttile visto che può ricoprire il ruolo di mediano, mezz'ala e in caso di necessità anche quello di esterno. La Gazzetta dello Sport afferma che sulle sue tracce oltre all'Atalanta ci sarebbe anche Paolo Maldini. Il ds rossonero vorrebbe regalare a Pioli un centrocampista di qualità e presto si potrebbe scatenare un duello proprio con il club orobico. Il Monaco a gennaio 2020 ha acquistato il francese dallo Strasburgo per 15 milioni di euro. Servirà quindi uno sforzo importante per far sbarcare il gioiellino in Italia.