Mercato Fiorentina – Gaetano Castrovilli nel mirino del Napoli

Gaetano Castrovilli è la nuova idea di mercato per il Napoli di Luciano Spalletti, un colpo per far partire il nuovo progetto

Un centrocampista per Spalletti. Il nuovo obiettivo del Napoli di De Laurentiis si chiama Castrovilli. Uno sgarbo verso il suo ex allenatore Gattuso che invece vorrebbe tenerlo con sé per riportare la Fiorentina tra le prime dieci in serie A. Firenze vuole rinascere con Castrovilli alla guida tecnica del nuovo progetto. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Fiorentina.

GAETANO CASTROVILLI - Una colonna da cui ripartire. Gattuso vuole la riconferma dei giocatori più forti della rosa della Fiorentina per far riprendere quota alla squadra dopo molte stagioni piene di delusione. L'obiettivo salvezza non fa gioire i tifosi viola che vorrebbero una squadra in lotta per l'Europa. Per il centrocampista 5 gol stagionali in 34 presenze con la maglia viola. Un buon bottino di gol da cui fondare le basi per la prossima stagione.

LUCIANO SPALLETTI - Un grande colpo per avvertire le rivali. Dopo la cocente delusione dell'ultima partita con il Verona al San Paolo, il Napoli pensa al grande colpo di mercato. Due nomi su tutti: Gaetano Castrovilli e Rodrigo De Paul. Un regalo di benvenuto da parte di Aurelio De Laurentiis per il suo nuovo tecnico. Luciano Spalletti deve riportare la Coppa dei Campioni ai partenopei dopo due anni di qualificazioni in Europa League e potrebbe farlo con Castrovilli. Il Napoli intanto è in attesa di conoscere il destino di due dei suoi campioni per muoversi sul mercato in entrata: Koulibaly e Fabian Ruiz.

GENNARO GATTUSO - Inizia l'avventura di Gattuso a Firenze. Venerdì ha incontrato Joe Barone e Daniele Pradé per definire le prime mosse da compiere: rinnovi, acquisti e cessioni in programma per questa sessione di calciomercato. Il punto fermo sarà Dusan Vlahovic. L'ex campione del mondo necessita dell'attaccante serbo in rampa di lancio per raggiungere gli obiettivi stagionali. Stupire, divertire ed entusiasmare i tifosi.