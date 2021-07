Fiorentina – Paratici fa sul serio: i tifosi viola tremano

Manca sempre meno all'inizio della prossima Serie A. La Fiorentina, dopo l'incredibile rottura con Gattuso, ha scelto di ripartire da Vincenzo Italiano. Il siciliano, dotato di grande grinta e personalità, si è messo in mostra con il Trapani e lo Spezia ed ora è pronto per il salto di qualità. Tuttavia, la società gigliata dovrà aiutarlo con qualche nuovo innesto. Il tecnico ha chiesto esplicitamente un difensore, un esterno, un centrocampista ed un attaccante. Molto, però, dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic. La dirigenza toscana non ha nessuna intenzione di vendere il serbo, ma l'offerta giusta potrebbe far cambiare i piani. Attenzione al Tottenham di Fabio Paratici, molto interessato alla punta. Ma vediamo le ultime novità <<<